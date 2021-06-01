"بيتكوين" تنتعش مجدداً.. وتستعيد بعضاً من خسائرها

انتعشت أكبر عملتين مشفرتين في العالم من حيث القيمة السوقية، بيتكوين وإيثريوم، من أدنى مستوياتهما في سبعة أيام.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 8.8٪، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن استعادت أكثر من 3000 دولار من أدنى مستوياتها في 31 مايو بالقرب من 34200 دولار.

مادة اعلانية

صباحاً كان سعر بيتكوين عند 37200 دولار، وتمثل هذه الخطوة أكبر مكاسب يومية لعملة بيتكوين في أسبوع.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 3.3٪ اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثالث على التوالي من المكاسب، فيما تراجعت التقلبات في السعر إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، على الرغم من التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن السلطات المالية الأميركية تستعد للقيام بدور أكثر نشاطًا في تنظيم سوق التشفير.

وتراجعت تقلبات بيتكوين على مدى 10 أيام إلى 106٪ من أعلى مستوى عند ما يقرب من 162٪ في 24 مايو.

أما "إيثر" فصعدت بنسبة 15٪ خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أيضًا أكبر ارتفاع لها خلال أسبوع، لتواصل الاندفاع من أدنى مستوياتها في 23 مايو / أيار وتجد موطئ قدم فوق 2670 دولارًا.

قال جونار جايف، مدير العمليات في First Digital Trust: "لقد رأينا عملاءنا المؤسسيين لا يبدون شيئًا سوى اهتمام متزايد بتعزيز مراكزهم طويلة الأجل خلال هذا الوقت.. الحركة صاعدة"، بحسب ما نقله موقع Coindesk المتخصص.

جاءت الزيادات في الأسعار وسط تقارير جديدة تفيد بأن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أصدر تعميمًا يوم أمس الاثنين، يفيد بأن البنوك التجارية الواقعة ضمن اختصاصه لا يمكنها الاستشهاد بحظر البنك الاحتياطي لعام 2018.

أدى هذا الحظر في البداية إلى حرمان العملاء المنكشفين على الأصول الرقمية من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، ثم ألغت المحكمة العليا في البلاد الحظر العام الماضي.

وبدأت الأسعار منذ ذلك الحين بالفتور، مع وجود مقاومة خلال اليوم حول 38000 دولار لعملة بيتكوين و 2730 دولارًا للإيثر.

كما ارتفعت أيضًا العملات المشفرة البارزة الأخرى في المراكز العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، بين 3٪ و 13٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت XRP و Uniswap و Dogecoin أكبر قدر من المكاسب.