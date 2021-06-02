الدولار يلتقط الأنفاس بعد نمو الإنتاج الصناعي في أميركا

تشبث الدولار بمكاسبه الطفيفة اليوم الأربعاء، مرتفعا من أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ أدى تحسن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لاستمرار التكهنات بعودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسات معتادة سريعا.

ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية أخرى، دون مستوى 90 بقليل، بعدما هبط إلى 89.662 أمس الثلاثاء مقتربا من أقل مستوى منذ السابع من يناير كانون الثاني عند 89.533.

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وكذلك بلغ اليورو 1.2219 دولار بعدما تراجع من قرب ذروة عدة أشهر الليلة الماضية حين بلغ 1.22545 دولار.

ويتتبع المستثمرون مسار اليوان الذي حقق مكاسب في الآونة الأخيرة. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الصينية عند 6.3823 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد التراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 6.3526 مقابل الدولار يوم الاثنين قبل تبني واضعي السياسات قرارات لكبحه تشمل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملة الصعبة.

وظل الإسترليني منخفضا عند 1.41515 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.4250 دولار الذي سجله أمس.

وسجل الدولار الكندي 1.20675 مقابل نظيرة الأميركي بعدما صعد الليلة الماضية إلى ذروة 1.2007 مقابل الدولار الأميركي مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال شنيتشيرو كادوتا محلل العملات لدى باركليز في طوكيو: "من المؤكد أن التركيز على اتجاه الدولار".

وأضاف أن السوق منقسمة في الرأي بشأن ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة كما يؤكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أم ستستمر لفترة طويلة بما يرغم صانعي السياسات على تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة أبكر مما يشيرون إليه في الوقت الحالي.