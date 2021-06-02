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الذهب يتراجع مع تقدم الدولار وعوائد السندات الأميركية

الذهب والدولار
الدولار يهبط بأسعار الذهب
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع تقدم الدولار وعوائد السندات الأميركية

ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بدعم بيانات أميركية قوية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1895.58 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عند 1916.40 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1898.80 دولار، نقلاً عن رويترز.

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وقال المحلل في كومرتس بنك، دانييل بريسمان، إن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب و"من المحتمل أن نرى بعض عمليات البيع لجني الأرباح".

وأضاف "فتح العديد من الأطراف الفاعلة في السوق مراكز طويلة في الذهب في الأسابيع القليلة الماضية، كما يتضح من إحصائيات لجنة تداول السلع الآجلة. لكن يبدو الآن أن البعض على الأقل من هذه المراكز أغلقت مرة أخرى، مما أدى إلى إبقاء الذهب تحت ضغط".

ومما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ارتفع مؤشر الدولار على خلفية بيانات أظهرت انتعاشا الشهر الماضي في نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة.

وحافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على مكاسبها، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.8% إلى 2837.91 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.8% إلى 27.69 دولار، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1182.03 دولار.

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