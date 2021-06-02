مؤشر سوق السعودية يخترق 10656 نقطة رغم تعطل 40% من وقت التداول

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة الأربعاء، مرتفعاً 0.56% إلى 10656.81 نقطة وهو مستوى قياسي فوق ذروة 7 سنوات للمؤشر، بتداولات زادت على 8.2 مليار ريال، رغم أن الجلسة تعرضت لتعطل تقني أثر على حوالي 40% من وقت التداول.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في اتصال مع "العربية" إن التعطل التقني، قد أثر على 40% من وقت التداول، لكن قيمة التداولات لم تزل ضمن متوسط عام 2020، وأقل بحوالي ملياري ريال من متوسط تداولات العام الحالي.

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وأضاف الحامد أن "للتكنولوجيا المتقدمة ضريبة، وأهم ما قامت به إدارة السوق هو التأكيد على إعادة التداول وسلامة الأنظمة".

واعتبر أن أهم رسالة هي "سلامة الأنظمة والعملية التشغيلية" وتجاوز العطل، الذي جرى بعد إعادة فترة المزاد حتى الساعة الواحدة بتوقيت الرياض، ثم جرى إغلاق السوق كالمعتاد عند 3:20 بتوقيت الرياض.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث إن السوق السعودية من الأسواق السباقة في التطور التقني، ووفقا لتاريخ تداول، فإنها قادرة على تدارك الموضوع.

وأكد في حديثه للعربية أن الطاقة والقدرة لدى تداول كبيرة جدا وتستطيع استيعاب التداولات بكمية وقيم أكبر من المتداولة حاليا.

وذكر أن التوقف في السوق السعودية أمر نادر الحدوث في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تغيير أنظمة التداول.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في بيان بخصوص تعليق السوق أنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد حتى الساعة 01:00 مساء، بتوقيت السعودية.

وأكدت شركة "تداول" على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه موضحة أن التعطل كان بشكل مؤقت لوجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.