أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" في بيان بخصوص تعليق السوق أنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتمت عودة التداولات لمؤشر سوق الأسهم السعودي حاليا.

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كانت "تداول" قد أعلنت أنه تمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت إعلان الشركة معالجة الخلل.

وأكدت على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

كان نظام التداول في سوق الأسهم السعودية قد تعطل اليوم الأربعاء، قبل أن تعلن شركة السوق المالية السعودية "تداول" في بيان أنه "تم تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة".

تداول: "أضافت أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن". وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وكان نظام "تداول" في سوق الأسهم السعودية قد توقف بشكل مفاجئ خلال جلسة اليوم الأربعاء منذ الساعة 10:57 صباحا بتوقيت السعودية.

كان متداولون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن نظام التداول متعطل منذ أكثر من 45 دقيقة.

وتظهر بيانات السوق السعودية، أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.66%، ووصل إلى 10666.85 نقطة، وسط تداولات فاقت 3.215 مليار ريال، بعد التداول على 110.397 مليون سهم من أسهم الشركات التي جرى التداول عليها اليوم.

كان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد أغلق أمس الثلاثاء مرتفعاً 0.44% ليكسب 46.19 نقطة، ويقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.91%.