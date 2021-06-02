وول ستريت ترتفع عند الفتح مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية تحظى بمتابعة عن كثب هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.3 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 34614.62 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.8 نقطة أو 0.11% إلى 4206.82 نقطة.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.8 نقطة أو 0.05% إلى 13743.242 نقطة، نقلاً عن رويترز.

كانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية أمس بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو أيار، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.