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وول ستريت ترتفع عند الفتح مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

وول ستريت - أسهم أميركية
ارتفاع مؤشرات وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع عند الفتح مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 0.11%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية تحظى بمتابعة عن كثب هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.3 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 34614.62 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.8 نقطة أو 0.11% إلى 4206.82 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.8 نقطة أو 0.05% إلى 13743.242 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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كانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية أمس بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو أيار، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.

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