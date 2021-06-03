أبوظبي تستكمل طرح سندات بملياري دولار.. أقل عائد على الإطلاق

استكملت إمارة أبوظبي طرح سندات بقيمة ملياري دولار وذلك لمدة سبع سنوات.

وذكر المكتب الإعلامي للإمارة أن السندات سجلت إقبالا كبيرا تجاوز ثلاثة أضعاف ونصف ضعف المعروض.

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وسجلت هذه السندات أقل عائد على الإطلاق من قبل مصدر سيادي في الأسواق الناشئة، بحسب المكتب الإعلامي لأبوظبي، حيث قدم الإصدار علاوة إصدار سلبية جديدة تبلغ ثماني نقاط أساسية نتج عنها إعادة تسعير في منحنى الائتمان الحالي لإمارة أبوظبي.

وتضررت الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، من جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط العام الماضي، لكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.

ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي، بحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح التي اطلعت عليها "رويترز".

لكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل، مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.

وذكرت النشرة أن من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية.