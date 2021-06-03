.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد موجة نزوح غير مسبوقة.. تدفقات الأموال تعود إلى العملات المشفرة

بيتكوين
عملات مشفرة

بعد موجة نزوح غير مسبوقة.. تدفقات الأموال تعود إلى العملات المشفرة

سعياً للاستفادة من تراجع الأسعار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة العملات الرقمية، أن العملات المشفرة اجتذبت تدفقات الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين السابقين، مع إقبال المستثمرين على الاستفادة من تراجع الأسعار.

وبلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب موجة نزوح قياسية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3% من الأصول المدارة، وفقاً لـ"رويترز".

بعد هجوم المنظمين عليها.. إلى أين تتجه بيتكوين؟ قصص خاصة بيتكوين بعد هجوم المنظمين عليها.. إلى أين تتجه بيتكوين؟

وأظهرت بيانات "كوين شيرز" أن منتجات بيتكوين ظلت تشهد نزوحا للتدفقات الأسبوع الماضي بلغت نحو أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقات إلى الخارج على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 246 مليون دولار. لكن بالنسبة للعام، ما زالت بيتكوين تظهر استقطاب تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.

كانت العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم قد ارتفعت 3% الأسبوع الماضي، وصعدت في تعاملات أمس الأربعاء 3.8% إلى 38104 دولارات.

أما إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقطبت تدفقات بلغت 47 مليون دولار ليصل إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليونا. وارتفع سعر العملة المشفرة 13% الأسبوع الماضي، لكنه خسر 41% في الأسبوع السابق له.

وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضا أن العملات المشفرة الأخرى غير بيتكوين وإيثر، ظلت تتمتع بشعبية، إذ دخلت تدفقات إلى عملات كاردانو وبولكادوت وريبل.

وبلغ حجم الأصول تحت إدارة كوين شيرز، ثاني أكبر مدير للأصول الرقمية والأكبر في أوروبا، 3.9 مليار دولار في نهاية الأسبوع
الماضي، انخفاضا من نحو 6 مليارات قبل أسبوعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تعزز مناعة طفلك أثناء الجائحة؟ كيف تعزز مناعة طفلك أثناء الجائحة؟
ألغاز وحلقات مفقودة.. ومازال البحث مستمرا عن منشأ كورونا! ألغاز وحلقات مفقودة.. ومازال البحث مستمرا عن منشأ كورونا!
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد