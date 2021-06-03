جي بي مورغان يسعى للاستحواذ على كامل وحدته لتداول الأوراق المالية في الصين

تقدم بنك الاستثمار جي بي مورغان بطلب للسيطرة على وحدته في الصين China Securities Venture بعدما سهلت الصين قوانين الملكية الأجنبية للشركات العام الماضي.

ورفع البنك الأميركي حصته إلى 71% في الشركة في نوفمبر الماضي. ويتنافس بنكا جي بي مورغان، وغولدمان ساكس ليصبح كل منهما أول بنك مدرج في Wall Street ذو ملكية كاملة لعملياتهما في الصين.

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وتستعد الشركات للتوسع في السوق الأكبر في العالم من خلال زيادة أعداد الموظفين والمساحات المكتبية.