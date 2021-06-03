سوق دبي تودّع "دي إكس بي إنترتينتمنت" بعد استحواذ "مراس" عليها

تنتهي اليوم الخميس، مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي من شركة مراس القابضة على جميع أسهم شركة "دي إكس بي إنترتينتمنت" في دبي.

وذكر سوق دبي المالي أنه سيتم إيقاف التداول على السهم بداية من الأحد المقبل، نتيجة الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة.

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وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهم شركة "دي إكس بي إنترتينتمنت" المتبقية باسم شركة "مراس"، وستقوم الأخيرة بسداد أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي "دي إكس بي" من خلال آلية الدفع المسجلة لدى مركز دبي للإيداع في سوق دبي المالي، وذلك بواقع ثمانية فلوس للسهم.

وأطلقت شركة مراس، وهي شركة قابضة تمتلك العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء دبي، عرضها في فبراير للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي إكس ي إنترتينمنتس، وبموجب شروط العرض، يحق لملاك الأسهم في دي إكس ي إنترتينمنتس ش.م.ع (باستثناء شركة مراس والشركات التابعة لها ومراس القابضة ذ.م.م) الحصول على 0.08 درهم نقدا عن كل سهم يملكونه في دي إكس ي إنترتينمنتس، وهو ما يمثل علاوة قدرها 189% على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 0.0277 درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

وكان مجلس إدارة شركة "دي إكس ي إنترتينمنتس"، أعلن أنه قام بمراجعة التقارير التي قدمها الخبراء المستقلين المعينين، شركة "كي ي ام جي" بصفتها أخصائي تقييم مستقل، وشركة "شعاع كابيتال" بصفتها المستشار المالي وشركة "آلن وأوفري" بصفتها المستشار القانوني فيما يتعلق بالعرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من شركة "مراس للترفيه والتسلية" في 20 ديسمبر 2020.

وقال مجلس إدارة "دي إكس ي إنترتينمنتس"، المدرجة في سوق دبي، إنه تزامنا مع الوضع النقدي الحالي للشركة والتزاماتها، والوضع الاقتصادي العام على المدى القريب، فإنه يرى أن شروط العرض عادلة ومعقولة.