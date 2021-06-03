في خطوة مفاجئة.. الفيدرالي يعتزم تقليص حيازاته من سندات الشركات تدريجياً

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، إنه سيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة جائحة كوفيد-19.

وأشار البنك المركزي الأميركي إلى أن بيع حيازاته من سندات الشركات وصناديق تداول المؤشرات التي تستثمر في سندات الشركات، سيكون بشكل "تدريجي ومنظم".

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وقال مسؤول بمجلس الفيدرالي إن قرار بيع حيازات سندات الشركات غير مرتبط بالسياسة النقدية، بحسب "رويترز".

وفي إطار سياسته النقدية، يشتري مجلس الاحتياطي أيضا ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية الحكومية، وسيتعين عليه أن يقرر متى سيبدأ بتقليصها.

وكان محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر أبريل نيسان، أظهر أن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدوا مستعدين لبدء النظر في إدخال تغييرات على السياسة النقدية، على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي من الجائحة.

وقال محضر الاجتماع: "أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا واصل الاقتصاد تحقيق تقدم سريع نحو أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات المقبلة البدء بمناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول".

وتعد هذه أوضح إشارة حتى الآن إلى تغييرات محتملة لمشتريات السندات وأسعار الفائدة المنخفضة، التي انتهجها مجلس الاحتياطي لمكافحة الأزمة.