"سوفت بنك" تبيع سندات بـ3.7 مليار دولار في أكبر صفقة يابانية لهذا العام

قامت مجموعة SoftBank بتسعير أكبر صفقة سندات لشركة يابانية لهذا العام، اليوم الخميس، في عملية بيع تستهدف الأفراد.

وباعت مجموعة التكنولوجيا 405 مليارات ين (3.7 مليار دولار) من سندات الدين التي تستحق في عام 2056، لكنها قابلة للاسترجاع بعد خمس سنوات، بسعر فائدة عند 2.75%، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

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والسندات المصدرة عبارة عن أوراق مالية هجينة لها خصائص مشابهة للأسهم، وتتوقع SoftBank من شركات التصنيف التعامل مع الإصدار على أنه 50% من حقوق الملكية.

سجلت الشركة التي يقودها الملياردير ماسايوشي سون مؤخرًا أكبر أرباح ربع سنوية على الإطلاق لشركة يابانية، بعد جني مكاسب من استثمارات بقيادة شركة Coupang Inc.

وكانت مجموعة SoftBank أكبر مصدر منفرد في سوق سندات الشركات اليابانية في العقد الماضي، حيث جمعت أكثر من 6 تريليونات ين، الجزء الأكبر من ذلك من مستثمري التجزئة.

في وقت تنعدم مكاسب المودعين تقريباً في اليابان بسبب سياسة سعر الفائدة السلبية لبنك اليابان المركزي، تقدم سندات SoftBank بعضًا من أعلى العوائد على الديون من أي شركة محلية. ويبلغ متوسط ​​العائد على سندات الشركات اليابانية حوالي 0.3%، وفقًا لبيانات Nomura BPI.

سيتم استخدام الأموال من العرض الحالي لسداد الديون الحالية، وفقًا لـ SoftBank.

وكانت SoftBank حققت أرباحا قياسية خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بلغت 4.03 تريليون ين (36.99 مليار دولار) من وحدتها التابعة صندوق رؤية Vision Fund بعد مكاسب استثمارية للربع الرابع في شركة Coupang، مما يجعلها من بين أكبر الشركات المربحة في العالم بعد عام من خسارة غير مسبوقة.

واستثمرت الشركة 2.7 مليار دولار في Coupang الكورية للتجارة الإلكترونية، وقد ارتفعت قيمتها إلى 28 مليار دولار عند طرح الشركة للاكتتاب في مارس الماضي.

وشهد عملاق الاستثمار التكنولوجي ارتفاعًا حادًا في الدخل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث حققت ذراعه الاستثمارية صندوق "رؤية سوفت بنك" الأرباح الأخيرة.