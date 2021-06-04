بفعل صعود الدولار.. الذهب يفقد الزخم

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8% منذ بداية الأسبوع.

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واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأوقية.

قفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.63%.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى تعافي سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وقرارات السياسة النقدية على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 27.31 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس آذار. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2823.42 دولار، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1150.50 دولار.