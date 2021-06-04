.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بفعل صعود الدولار.. الذهب يفقد الزخم

سائل الذهب
سائل الذهب
سعر الذهب

بفعل صعود الدولار.. الذهب يفقد الزخم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8% منذ بداية الأسبوع.

الدولار في ذروة 3 أسابيع.. أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الجائحة أسواق المال الدولار الدولار في ذروة 3 أسابيع.. أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الجائحة

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأوقية.

قفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.63%.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى تعافي سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وقرارات السياسة النقدية على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 27.31 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس آذار. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2823.42 دولار، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1150.50 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد