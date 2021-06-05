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ارتفاع الإيرادات الفصلية للشركات المدرجة بسوق السعودية 18% لـ 483 مليار ريال

سوق السعودية مناسبة
متداولان في سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

ارتفاع الإيرادات الفصلية للشركات المدرجة بسوق السعودية 18% لـ 483 مليار ريال

صعود إيرادات 12 قطاعاً مقابل تراجع 8 قطاعات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إيرادات إجمالية بلغت 483.1 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، لتسجل نموا 18% على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ نحو 410.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020، وبفارق 72.9 مليار ريال.

يعود النمو في الإيرادات الفصلية إلى الارتفاع الكبير في إيرادات قطاع الطاقة والمواد الأساسية، التي وجدت دعما من تحسن أسعار النفط والمواد البتروكيماوية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

كانت أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - حققت إيرادات تتجاوز 300 مليار ريال في الربع الأول، وبنمو سنوي 20%، حيث سيطرت الشركة على نحو 62% من أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وفي حال استثناء إيرادات أرامكو السعودية، فإن إجمالي إيرادات الشركات محل الرصد بلغت 182.98 مليار ريال، وبنمو 14% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغة 159.9 مليار ريال، حيث يعود الجزء الأكبر إلى تحسن إيرادات شركات البتروكيماويات.

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وحول أداء القطاعات، سجل 12 قطاعا نموا في الربع الأول، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل 39%، ثم المواد الأساسية التي نمت 25%، تلاه الطاقة والرعاية الصحية.

على الجانب الآخر، تراجعت إيرادات ثمانية قطاعات، تصدرها الخدمات التجارية والمهنية بنحو 27%، ثم الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات 26% لكل منهما.

وسيطر قطاع الطاقة على نحو 64.8% من الإيرادات، تلاه قطاع المواد الأساسية بإيرادات 62.5 مليار ريال، بما يشكل 12.9% ثم البنوك والاتصالات بنحو 5 و4.4% على الترتيب.

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