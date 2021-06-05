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قطاع التكنولوجيا يرفع الأسهم الأميركية مع انحسار مخاوف التضخم

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وول ستريت
وول ستريت

قطاع التكنولوجيا يرفع الأسهم الأميركية مع انحسار مخاوف التضخم

أرباب العمل الأميركيون زادوا التوظيف في مايو ورفعوا الأجور في ظل تنافسهم على العمالة

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نيويورك - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأميركية الجمعة، تقودها شركات التكنولوجيا، بعد تقرير شهري ضعيف للوظائف الأميركية هدأ مخاوف المستثمرين من أن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات التحفيز النقدي قريبا.

زاد أرباب العمل الأميركيون التوظيف في مايو ورفعوا الأجور في ظل تنافسهم على العمالة. لكن الوظائف غير الزراعية زادت 559 ألف وظيفة وليس 650 ألفا كما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

كان المستثمرون متخوفين من تقرير وظائف قوي قد يشير إلى ارتفاع التضخم بما يحدو مجلس الاحتياطي إلى سحب التحفيز القائم في مواجهة تداعيات الجائحة.

وقال جاك ألبين، مدير الاستثمار لدى كريسيت كابيتال مانجمنت، "إنه يرفع الضغط عن مجلس الاحتياطي وسيمكنهم من الإبقاء على سياسة سعر الفائدة المنخفض لفترة أطول... فرصة الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة هي نبأ عظيم لراكبي المخاطر."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 180.4 نقطة بما يعادل 0.52% ليصل إلى 34757.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 37.14 نقطة أو 0.89% مسجلا 4229.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 199.98 نقطة أو 1.47% إلى 13814.49 نقطة.

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