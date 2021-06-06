الصين توجه ضربة جديدة للعملات المشفرة

واصل سعر بيتكوين انخفاضه ليتداول اليوم دون 36 ألف دولار، وذلك إثر تفاقم قلق المستثمرين من الإجراءات المناهضة للعملات المشفرة في الصين.

وفي آخر هذه الإجراءات، حظر موقع التواصل الاجتماعي الشهير Weibo عددا من حسابات المؤثرين في مجال العملات المشفرة، دون تحديد القوانين التي تم انتهاكها من قبلهم.

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وساهمت تغريدة لإيلون ماسك أيضا بمتاعب البتكوين بعد تغريدة فسرها كثيرون بأنها بمثابة انفصال عاطفي بين مسك والعملة المشفرة.

وعلى صعيد آخر، اعتبر البعض أن العملات المشفرة ستستفيد من إعلان رئيس السلفادور عن اتخاذ إجراءات لاعتماد عملة البيتكوين رسمياً في البلاد بجانب الدولار، علما أن السلفادور لا تمتلك عملة رسمية بها، إنما تعتمد على الدولار.