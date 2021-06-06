تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق.. مصر تقطع مسلسل الخسائر

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين يوم الأحد، مع تأثر مؤشر دبي سلبا بأداء القطاع العقاري، بينما قطعت مصر مسلسل خسائر امتد لثلاث جلسات لتغلق مرتفعة 0.7%.

فقد المؤشر القياسي السعودي 0.1%، بعد مكاسب على مدار 8 جلسات متتالية، مع انخفاض أسهم الاتصالات السعودية وبنك الرياض 1.3%.

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وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%، حيث صعد سهم اتصالات 0.7% وقفز سهم الدار العقارية 1.9%.

كانت البيانات أظهرت الخميس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو، وإن بوتيرة أبطأ قليلا عن أبريل، بينما انكمش التوظيف للشهر الرابع على التوالي.

وهبط مؤشر دبي 0.1% بفعل انحدار سهم داماك العقارية 8.6% ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1%.

لكن سهم إعمار العقارية القيادي زاد 0.3% بعد الإعلان عن قفزة 250% في مبيعات العقارية بدبي في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

وفقد المؤشر القطري 0.1%، مع انخفاض أسهم صناعات قطر 0.8% ومصرف قطر الإسلامي 0.6%.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.7%، بعد خسائر لثلاث جلسات، إذ صعد سهم السويدي إليكتريك 4.3% والمجموعة المالية هيرميس 2.7%.