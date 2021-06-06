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تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق.. مصر تقطع مسلسل الخسائر

بورصة دبي
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أسواق الخليج

تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق.. مصر تقطع مسلسل الخسائر

سهم إعمار العقارية زاد 0.3% بعد الإعلان عن قفزة 250% في المبيعات العقارية بدبي في الأشهر الخمسة الأولى من 2021

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دبي - رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين يوم الأحد، مع تأثر مؤشر دبي سلبا بأداء القطاع العقاري، بينما قطعت مصر مسلسل خسائر امتد لثلاث جلسات لتغلق مرتفعة 0.7%.

فقد المؤشر القياسي السعودي 0.1%، بعد مكاسب على مدار 8 جلسات متتالية، مع انخفاض أسهم الاتصالات السعودية وبنك الرياض 1.3%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%، حيث صعد سهم اتصالات 0.7% وقفز سهم الدار العقارية 1.9%.

كانت البيانات أظهرت الخميس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو، وإن بوتيرة أبطأ قليلا عن أبريل، بينما انكمش التوظيف للشهر الرابع على التوالي.

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وهبط مؤشر دبي 0.1% بفعل انحدار سهم داماك العقارية 8.6% ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1%.

لكن سهم إعمار العقارية القيادي زاد 0.3% بعد الإعلان عن قفزة 250% في مبيعات العقارية بدبي في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

وفقد المؤشر القطري 0.1%، مع انخفاض أسهم صناعات قطر 0.8% ومصرف قطر الإسلامي 0.6%.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.7%، بعد خسائر لثلاث جلسات، إذ صعد سهم السويدي إليكتريك 4.3% والمجموعة المالية هيرميس 2.7%.

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