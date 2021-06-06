"الإمارات المتقدمة" تعرض الاستحواذ على "الإسكندرية للخدمات الطبية"

أودعت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لدى هيئة الرقابة المالية في مصر، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صحافي إنه جرى اليوم الأحد إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لشراء حتى عدد 14274975 سهماً بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

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وأوضحت الهيئة أن مشروع عرض الشراء جاء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتجري دراسة العرض من قبل الهيئة.