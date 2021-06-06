8 صناديق استثمارية وقفية تبدأ الاستثمار في السعودية بـ 365 مليون ريال

وصل عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للأوقاف السعودية حتى الآن 14 صندوقا.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف السعودية، "إن ثمانية صناديق بقيمة 365 مليون ريال، بدأت بالفعل في الاستثمار، بينما لم تبدأ ستة صناديق أخرى استثماراتها".

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وتعد الصناديق الوقفية الاستثمارية أول مبادرات الهيئة التنموية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وتهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.

وأكدت الهيئة، أن الصناديق الاستثمارية الثمانية تم ترخيصها وطرحها من قبل هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أن موافقة الهيئة العامة للأوقاف تعد موافقة مبدئية قبل ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.

وحول آخر المستجدات حيال دراسة إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم الأراضي البيضاء والعمالة والضرائب، أوضحت الهيئة أن العمل ما زال جاريا على إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم كل ما يسهم في تطوير القطاع الوقفي.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أخيرا، تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، والسعي إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.