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أسهم أوروبا تحت مستوياتها القياسية بضغط السلع الأساسية

بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تحت مستوياتها القياسية بضغط السلع الأساسية

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ قادت أسهم السلع الأساسية الخسائر، وذلك في الوقت الذي تتأثر فيه المعنويات بعد بيانات التجارة الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع والمخاوف بشأن التضخم.

وانخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النحاس بعد أن أثارت بيانات الصادرات الصينية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من ضعف الطلب على المعدن.

كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز بأكثر من واحد مع نزول أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يرفع إمدادات الخام، نقلاً عن رويترز.

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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد إغلاقه عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، إذ سيطر الحذر على المستثمرين العالميين قبيل بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع سهم إيدنرد الفرنسية للقسائم والبطاقات 1.9% بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء".

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