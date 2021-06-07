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بنك إنجلترا: إصدار إسترليني رقمي مباشرة للعملاء أمر محتمل

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات

بنك إنجلترا: إصدار إسترليني رقمي مباشرة للعملاء أمر محتمل

جزء كبير من الودائع سيحول لعملات رقمية إذا قدمت الحكومات هذا الخيار

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دبي - العربية.نت

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كشف نائب محافظ بنك إنجلترا Jon Cunliffe أنه قد يتم إصدار جنيه إسترليني رقمي مباشرة للعملاء، وليس عن طريق البنوك، وقد يتم تسمية العملة stablecoin لتمييزها عن العملات المشفرة التي لا تصدرها بنوك مركزية.

من جهة أخرى، أشار بنك إنجلترا في ورقة بحثية إلى أن جزءا كبيرا من الودائع المصرفية قد تتحول إلى العملات رقمية إذا قامت الحكومات بتقديم هذا الخيار.

وأكد بنك إنجلترا أن العملة الرقمية ستعزز النشاط الاقتصادي، وستسهل بلا شك طريقة الدفع.

بدوره أبدى الملياردير، مارك كوبان تفاؤلا بشأن مستقبل العملات المشفرة، وكثيراً ما يقارن تقنية سلاسل الكتل blockchain بالأيام الأولى للإنترنت - والتي قادته لتحقيق المليارات من الرهان عليها في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وقال كوبان، والذي يحتفظ بعملاته الرقمية القليلة التي اشتراها في الأيام الأولى لظهور هذا النوع من العملات: "أقسم محفظتي في العملات المشفرة بواقع 60% بيتكوين، و30% إيثيريوم، و10% لباقي العملات".

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