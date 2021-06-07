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سهم إعمار يرفع مؤشر دبي والبورصة المصرية تتراجع

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سهم إعمار يرفع مؤشر دبي والبورصة المصرية تتراجع

ارتفع مؤشر دبي ‭‭0.7‬‬% مدعوما بزيادة ‭‭1.5‬‬% لسهم إعمار العقارية

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دبي - العربية.نت

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أغلق سوق الأسهم في دبي على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن أعلنت شركة إعمار العقارية عن مبيعات عقارية قوية، بينما تأثر المؤشر المصري بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي.

وارتفع مؤشر دبي ‭‭0.7‬‬% مدعوما بزيادة ‭‭1.5‬‬% لسهم إعمار العقارية بعد أن سجلت الشركة قفزة بأكثر من ثلاثة أمثال مبيعات العقارات وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام ‭‭2021‬‬.

وصعد مؤشر أبوظبي ‭‭0.3‬‬% بعد أن ارتفع سهما مجموعة الإمارات للاتصالات وبنك أبوظبي الأول ‭‭0.5‬‬% و‭‭0.2‬‬% على التوالي.

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وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع ‭‭0.3‬‬% مدعوما بزيادة ‭‭1.7%‬‬ لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

وارتفع سهم أرامكو السعودية ‭‭0.1‬‬% بعد أنباء عن قيام شركة النفط العملاقة بتعيين بنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار، وذلك في إطار سعيها لجمع سيولة للوفاء بالتزامات ضخمة حيال مساهمها الرئيسي وهو الحكومة السعودية.

وخسر مؤشر قطر ‭‭0.3‬‬%، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ‭‭0.6‬‬% وسهم صناعات قطر ‭‭0.6‬‬%.

ووقعت مجموعة بنك قطر الوطني يوم الجمعة مذكرة تفاهم مع شركة في.تي.بي كابيتال لإدارة الأصول، ومقرها موسكو، وذلك لإطلاق صناديق بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى كل من قطر وروسيا وإنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا ‭‭0.2‬‬% بعد هبوط سهم البنك التجاري الدولي 3% وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ‭‭3.5‬‬%.

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