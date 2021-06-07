سوق السعودية تتخطى 10700 نقطة.. تداول 15 مليار ريال لليوم الثاني

أنهى مؤشر "تاسي" الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة الاثنين مرتفعاً 0.32% ليكسب 34.4 نقطة ويتخطى عند الإغلاق 10719 نقطة، وهو من أعلى مستويات المؤشر منذ 7 سنوات، فيما تخطت قيمة التداولات 14.9 مليار ريال.

ونبه الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إلى متغير جديد في أسواق المال، يتمثل في تغير أنماط التقييم، حيال الأسهم الصغيرة، وتفاعلات صغار المستثمرين، التي لم تعد تخضع لآليات التقييم التقليدية، وتجد إقبالاً وزخما، يستند إلى مبررات غير أساسية، أو مختلفة عن المعتاد.

مادة اعلانية

واعتبر أن مكامن الخطر، تأتي من ارتفاع أسهم شركات ليس لديها خطة للتوسعات أو ليس لديها خطة لزيادة أرباحها.

وأضاف أن السوق المالية السعودية، تستفيد من زخم مدفوع بتعافٍ كبير في أرباح الشركات في الربع الأول البالغة 110 مليارات ريال هي الأعلى منذ الربع الثالث 2018.

وأشار إلى مكررات ربحية بحوالي 22 مرة، عند توقع تكرر هذه الأرباح في الأرباع الباقية.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.02%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.