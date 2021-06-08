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الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار والأنظار صوب التضخم

الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار والأنظار صوب التضخم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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انخفض الذهب اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف الفيدرالي الأميركي تجاه السياسة النقدية.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بينما استقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس، مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأميركيين الذي يصدر يوم الخميس: "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أميركية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".

وأضافت: "من المتوقع أن يكون لها (البيانات الأميركية) تأثير متباين على الذهب. وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب"، مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الفيدرالي السياسة النقدية الميسرة.

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