السوق السعودية تصل لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات ونصف

واصل مؤشر السوق السعودية صعوده مدعوما بالسيولة المرتفعة في السوق، وارتفع بنسبة جاوزت 0.2% خلال أغلب أوقات جلسة اليوم الثلاثاء، ووصل بعد نحو ساعة ونصف من التداولات إلى 10739.21 نقطة.

وحقق بذلك المؤشر الرئيسي للسوق أعلى ارتفاع له في 6 سنوات و9 أشهر، أي منذ نهاية سبتمبر 2014، وفقا لحسابات العربية.نت.

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وجاء هذا الارتفاع مدعوما بالسيولة المرتفعة في السوق والتي بلغت 6.63 مليار ريال إلى الآن من خلال التداول على أسهم 203 شركات مدرجة، ارتفع منها أسهم 82 شركة فيما تراجعت أسهم 94 شركة.

وحلت أسهم شركة أسترا الصناعية على رأس الأسهم الرابحة بعد صعودها بنسبة 7.10% إلى 49 ريال، تلاها سهم باعظيم الذي ارتفع بنسبة 5.8% إلى 127.2 ريال وجاء في المرتبة الثانية بقائمة الأسهم الأكثر نشاطا، ثم سهم باتك الذي صعد بنسبة 5.25% إلى 42.1 ريال، والذي حقق المركز الثالث في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

وجاء سهم الجوف على رأس الأسهم النشطة بالسوق، وحقق ارتفاعا بنسبة 2.46% إلى 91.8 ريال.

وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، في مقابلة مع "العربية"، إن تقييم السوق السعودية قريب من المتوسط ويميل للغلاء، مشيراً إلى أن متوسط مكرر الربحية المقدر لعام 2021 عند 21 مرة مرتفع مقارنة مع المتوسط التاريخي عند 19.

وأضاف أن السيولة القادمة من الترقية لمؤشر إم إس سي آي ودخول الزكاة، رفعت من مكررات ربحية الشركات، وهي متركزة في أكبر قطاعين البتروكيماويات الذي من المتوقع أن يرتد للربحية هذا العام وقطاع البنوك الذي يشهد زيادة عالية في الأرباح.

لكنه أكد على أن مككرات ربحية القطاعين لا تبرر مستوى 21 مرة.

وحول دخول المستثمرين الأفراد بقوة في التداولات الأخيرة، أشار السديري إلى أن هناك تحسنا في ملكية الأفراد لكن ثمة أيضا ارتفاعا في ملكية المؤسسات والصناديق التي تضاعف وزنها.

ولفت إلى أن المضارب يركز على صفات السهم كالسيولة ومعدلات التداول، فيما الارتفاع الأكبر يأتي من المستثمرين المؤسساتيين.