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ستاندرد أند بورز وداو يرتفعان في بداية التداولات

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وول ستريت

ستاندرد أند بورز وداو يرتفعان في بداية التداولات

وناسداك يربح بدعم من تسلا

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رويترز

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ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو اليوم الثلاثاء عند الفتح فيما يقيم المستثمرون الوضع الحالي قبيل بيانات رئيسية للتضخم من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، في حين تلقى المؤشر ناسداك دفعة من ارتفاع لأسهم تسلا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.6 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 34645.84 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 7.3 نقطة أو 0.17% إلى 4233.81 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة أو 0.47% إلى 13946.323 نقطة.

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