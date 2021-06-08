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موافقة مبدئية على علاج للزهايمر تقفز بأسهم شركة أدوية 38%  

شركات

موافقة مبدئية على علاج للزهايمر تقفز بأسهم شركة أدوية 38%

مبيعات علاج الزهايمر من Biogen قد تصل إلى 5 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية شركة Biogen موافقة مبدئية على علاج لمرض الزهايمر المثير للجدل بالأجسام المضادة، ما يعني أن الشركة ستحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل إطلاق المنتج في السوق.

الموافقة هي الأولى لعلاج مرض الزهايمر من قبل إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2003، وإذا ما تمت الموافقة النهائية على هذا الدواء فسيحقق مبيعات سنوية قد تصل إلى 5 مليارات دولار.

وشهدت الشركات الأخرى التي تعمل على علاجات مرض الزهايمر ارتفاعاً في أسهمها على خلفية الخبر، ففي حين قفز سهم Biogen مباشرة بعد الموافقة المبدئية بما يزيد عن 60% ليستقر بعدها عند 38%، صعد سهم شركة Eli Lilly بـ 16٪ إلى مستوى قياسي، فيما ارتفع سهم شركة Cassava Sciences بنسبة 19٪، وسهم Annovis Bio بنسبة 31٪.

وأنهى مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية أمس على ارتفاع بـ 3.6٪.

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