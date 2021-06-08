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هيئة السوق السعودية تُقر طرح 30% من شركة التنمية الغذائية

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تُقر طرح 30% من شركة التنمية الغذائية

تشمل طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة التنمية الغذائية طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان، إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأضافت أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وأوضحت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وتابعت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وقالت إنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. 

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