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هيئة السوق توافق على طلب مجموعة فتيحي تخفيض رأس مالها إلى 275 مليون ريال

مجموعة فتيحي القابضة
مجموعة فتيحي القابضة
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طلب مجموعة فتيحي تخفيض رأس مالها إلى 275 مليون ريال

سوف تقوم الشركة بنشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب مجموعة فتيحي القابضة تخفيض رأس مالها من 550 مليون ريال، إلى 275 مليون ريال.

وقالت مجموعة فتيحي القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها سوف تقوم بنشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وبحسب موافقة الهيئة، فإن أسهم الشركة تنخفض من 55 مليون سهم إلى 27.5 مليون سهم.

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وذكرت هيئة السوق المالية، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتابعت: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

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