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أسهم أوروبا تمكث قرب مستويات قياسية

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الأسواق العالمية

أسهم أوروبا تمكث قرب مستويات قياسية

وشركات الطيران تصعد بأكثر من 1%

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دبي - العربية.نت

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استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل صدور قرار بشأن السياسات من البنك المركزي الأوروبي وقراءة للتضخم الأميركي في الأسبوع الجاري.

واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، عند ما يقل بقليل فحسب عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 455.66 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت شركات الطيران، ومن بينها إير فرانس كيه.إل.إم، ولوفتهانزا، وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية، أكثر من 1% بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر بشأن 110 دول ومناطق.

ونزل سهم مجموعة الأغذية الفرنسية دانون 1.5% بعد أن خفضت آر.بي.سي توصيتها للسهم إلى "أداء أقل من أداء السوق".

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