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الذهب يبحث عن اتجاهٍ قبل أحداث مفصلية هذا الأسبوع

الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يبحث عن اتجاهٍ قبل أحداث مفصلية هذا الأسبوع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأميركي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر، بينما استقر مؤشر الدولار.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية. ويجتمع مجلس الاحتياطي الأميركي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2803.13 دولار بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1160.08 دولار.

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