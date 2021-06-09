بعد ارتفاع قياسي.. لماذا تجاهلت بيتكوين هجوم ترمب؟

تجاوزت العملات الرقمية المشفرة موجة النزيف القاسية التي تكبدتها خلال تعاملات أمس، وتمكنت من الارتداد سريعاً، حيث سجلت أكبر 10 عملات رقمية بقيادة "بيتكوين" ارتفاعات قياسية تجاوزت 10%.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد شن خلال الأيام الماضية، هجوماً عنيفاً على عملة "بيتكوين"، ووصفها بأنها "احتيال ضد الدولار ويجب على المنظمين الأميركيين اتخاذ إجراءات لمراقبتها".

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وعلى خلفية هذه التصريحات وبالإضافة إلى التضييقات الصينية، منيت السوق بخسائر عنيفة خلال تعاملات الثلاثاء، لكن السوق تمكنت من العودة سريعاً إلى المربع الأخضر مع صعود عملة "بيتكوين" بنحو 14% خلال الساعات الأخيرة لتستقر عند مستوى 36504 دولارات. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 680.25 مليار دولار.

كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 8% خلال الساعات الماضية لتصل إلى مستوى 2596 دولارا. فيما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 300.23 مليار دولار في تعاملات اليوم.

فيما سجلت عملة "تيزر" خسائر بنسبة 0.02% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار، بينما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 62.44 مليار دولار في تعاملات اليوم.

حققت عملة "بينانس كوين" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 10.92% لتصل إلى نحو 374 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 57.1 مليار دولار.

كما قفزت عملة "كاردانو" بنسبة 9.08% خلال الساعات الماضية لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 1.61 دولار، فيما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 51.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 7.91% ليرتفع سعرها إلى نحو 0.341 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 44.12 مليار دولار.

وصعدت عملة "إكس ريبل" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 7.74% ليرتفع سعرها إلى مستوى 0.889 دولار، كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 40.95 مليار دولار.

فيما تراجعت عملة "يو إس دي كوين" بنسبة 0.02% إلى مستوى 1 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 23.26 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت عملة "بولكا دوت" بنسبة 11.8% إلى نحو 23.04 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 21.58 مليار دولار.

وجاءت عملة "يوني سواب" في المركز العاشر، وسجلت العملة ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 11.78% لتصل إلى نحو 24.63 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 14.12 مليار دولار.