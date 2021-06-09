بورصات أوروبا تظل قرب ذروتها وأسهم السفر تتألق بدعم آفاق التعافي

ظلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل قرار بشأن السياسة من البنك المركزي الأوروبي وقراءة التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1% لكنه ظل غير بعيد عن ذروته البالغة 455.66 نقطة التي بلغها في الجلسة السابقة، بحسب "رويترز".

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وارتفعت أسهم الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو 3% لكل منها بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر في 110 من الدول والمناطق.

وارتفع مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا 0.9% بعد أن شقت العديد من الاقتصادات الأوروبية طريقها للخروج من إجراءات الإعلاق المرتبطة بكوفيد-19.

ومع ذلك، ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في أذهان المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الأسعار من المصانع الصينية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من 12 عاما في مايو أيار مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4% وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2%.