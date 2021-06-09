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ضغوط "التجاري الدولي" تضع الأسهم المصرية في مأزق

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

ضغوط "التجاري الدولي" تضع الأسهم المصرية في مأزق

تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03%

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القاهرة - خالد حسني

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم متجاوزة الخسائر التي تكبدتها أمس بضغط من الأداء السلبي لسهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، وسط توقعات باستمرار الأداء السلبي للسهم خلال تعاملات اليوم، ومن ثم انتهاء الضغوط البيعية على السهم ومحاولة الارتداد لأعلى خلال الجلسات المقبلة.

وخلال الدقائق الأولى من تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.12 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة من مستوى 638.69 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 639.81 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9960 نقطة. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2242 نقطة.

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بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12479 نقطة. وفي المقابل زاد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3905 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2366 نقطة. وأيضاً صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3304 نقطة.

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