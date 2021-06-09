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هيئة الأوراق المالية الأميركية تدرس آلية جديدة لتسعير الأصول

وول ستريت - أسهم أميركية
بورصة نيويورك
وول ستريت

هيئة الأوراق المالية الأميركية تدرس آلية جديدة لتسعير الأصول

مؤشرات وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف مع غياب محفزات واضحة

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دبي - العربية.نت

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تدرس هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية قوانين جديدة لتحديث نظام التداول لديها يتضمن آلية جديدة لتسعير الأصول.

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف الأربعاء، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى التداولات بطيئة، فيما يترقب المستثمرون استقاء مؤشرات جديدة من بيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 34626.16 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 4232.99 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40% إلى 13980.231 نقطة.

من جانب آخر، أقرَّ مجلس الشيوخ، بغالبية كبيرة، خطة طموحة تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلاد للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن، بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدِّد ضد بكين.

من جانبها، اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة في ما تسميه "التهديد الصيني" بعد تبني مجلس الشيوخ نصاً "تاريخياً" لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

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