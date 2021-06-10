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الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار في انتظار بيانات هامة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار في انتظار بيانات هامة

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العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأميركي التي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأوقية.

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في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل نيسان. وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تقدم المؤشر 0.4% في مايو أيار.

كما يتتبع المستثمرون بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية، والمقرر صدورها اليوم أيضا، لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن تعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر أيضاً صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش. ومن شبه المؤكد أن يُبقي المركزي ألأوروبي على تدفق سخي للتحفيز حين يجتمع صانعو السياسات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 27.62 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2777.89 دولار، بينما انخفض البلاتين 1.2% إلى 1136.53 دولار.

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