السوق السعودية تتجاوز 10800 نقطة وتصل لأعلى مستوى في 7 سنوات ونصف
ارتفعت أسهم 73 شركة
واصل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي، وتجاوز اليوم الخميس حاجز 10800 نقطة، وسط تداولات قياسية اعتاد عليها السوق خلال الأسبوع الجاري.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.23% بعد مرور 3 ساعات ونصف من بداية التداولات، ووصل إلى 10814.74 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل له المؤشر منذ 2 أكتوبر 2014، أي منذ 7 سنوات و8 أشهر.
وارتفعت أسهم 73 شركة، وتراجع أسهم 111 شركة. ووصلت قيم التداولات اليوم إلى 9.897 مليار ريال.
وتصدر سهم الدوائية ارتفاعات السوق اليوم، وصعد بنسبة 9.88% إلى 55.6 ريال، تلاه سهم الدريس بنسبة 6.88% ليصل إلى 68.4 ريال، ثم سهم العبد اللطيف بنسبة 6.45% إلى 40.45 ريال. وجاء سهم نماء للكيماويات على رأس الأسهم الخاسرة بنسبة 2.3% إلى 46.65 ريال، ثم سهم مجموعة فتيحي الذي تراجع بنسبة 2.03% ووصل إلى 33.8 ريال.
وجاء سهم متطورة على رأس الأسهم الرابحية اليوم، مرتفعا بنسبة 0.18% ووصل إلى 57 ريال، ثم سهم شركة ذيب لتأجير السيارات الذي ارتفع بنسبة 4.88% إلى 55.9 ريال.