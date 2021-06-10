.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السوق السعودية تتجاوز 10800 نقطة وتصل لأعلى مستوى في 7 سنوات ونصف 

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

السوق السعودية تتجاوز 10800 نقطة وتصل لأعلى مستوى في 7 سنوات ونصف

ارتفعت أسهم 73 شركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاته للجلسة الرابعة على التوالي، وتجاوز اليوم الخميس حاجز 10800 نقطة، وسط تداولات قياسية اعتاد عليها السوق خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.23% بعد مرور 3 ساعات ونصف من بداية التداولات، ووصل إلى 10814.74 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل له المؤشر منذ 2 أكتوبر 2014، أي منذ 7 سنوات و8 أشهر.

وارتفعت أسهم 73 شركة، وتراجع أسهم 111 شركة. ووصلت قيم التداولات اليوم إلى 9.897 مليار ريال.

وتصدر سهم الدوائية ارتفاعات السوق اليوم، وصعد بنسبة 9.88% إلى 55.6 ريال، تلاه سهم الدريس بنسبة 6.88% ليصل إلى 68.4 ريال، ثم سهم العبد اللطيف بنسبة 6.45% إلى 40.45 ريال. وجاء سهم نماء للكيماويات على رأس الأسهم الخاسرة بنسبة 2.3% إلى 46.65 ريال، ثم سهم مجموعة فتيحي الذي تراجع بنسبة 2.03% ووصل إلى 33.8 ريال.

وجاء سهم متطورة على رأس الأسهم الرابحية اليوم، مرتفعا بنسبة 0.18% ووصل إلى 57 ريال، ثم سهم شركة ذيب لتأجير السيارات الذي ارتفع بنسبة 4.88% إلى 55.9 ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم ضيف غريب أثناء مباراة.. ونهفة من الحكم
فيديو جديد لصافع ماكرون.. قبل ساعات من الصدمة! فيديو جديد لصافع ماكرون.. قبل ساعات من الصدمة!
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة أشهر كومبارس بمصر
صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب
بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى
القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم
قبل أن تذهب
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
بايدن يأمر بإلغاء الحظر على تيك توك ووي تشات الصينيين ومراجعة المخاوف الأمنية منهما
اكتشف المزيد