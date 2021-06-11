"التجارة" يتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً في بورصة مصر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تصدر قطاع التجارة والموزعين، 12 قطاعاً شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع بعدما صعد بنسبة 1.54%.

وفي المركز الثاني جاء قطاع خدمات النقل والشحن مرتفعاً بنسبة 0.95%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.47%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.37%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.32%.

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وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.26% و0.25% على التوالي.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.03%.

في المقابل، تصدر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف القطاعات الخاسرة بعدما تراجع بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.06%.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس، وضمت القائمة 59 شركة.

وجاءت أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، جنوب الوادي للأسمنت، بالم هيلز للتعمير، جولدن بيراميدز بلازا، القلعة للاستشارات المالية، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات.