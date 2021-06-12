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بنهاية أسبوع فاتر.. الأسهم الأميركية تقتنص المكاسب

غولدمان ساكس بورصة نيويورك ناسداك داو جونز
وول ستريت
وول ستريت

بنهاية أسبوع فاتر.. الأسهم الأميركية تقتنص المكاسب

ناسداك صاحب أكبر مكاسب من بين المؤشرات

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف في نهاية أسبوع حافل بالخسائر اتسم بالافتقار لعوامل حفز تحرك السوق ومخاوف مستمرة بشأن ما إذا كانت الزيادات الحالية في التضخم قد تستمر وتتسبب في تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته التيسيرية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وكان ناسداك صاحب أكبر مكاسب من بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة، فيما شق ستاندرد آند بورز 500 طريقه إلى ثاني مستوى قياسي عند الإغلاق على التوالي.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب مقارنة مع إغلاق الجمعة الماضي، بينما سجل داو خسارة أسبوعية طفيفة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.36 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 34479.6 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.26 نقطة أو 0.19% إلى 4247.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.09 نقطة أو 0.35% إلى 14069.42 نقطة.

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