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دبي لصناعات الطيران تطلق سندات بمليار دولار لأجل 3 سنوات

دبي لصناعة الطيران
دبي لصناعة الطيران
دبي

دبي لصناعات الطيران تطلق سندات بمليار دولار لأجل 3 سنوات

عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية

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دبي - العربية.نت

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أظهرت وثيقة أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أطلقت سندات بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

عيّنت المؤسسة مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقوّمة بالدولار بحسب وكالة "رويترز".

وعيّنت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «بي.إن.بي باريبا» و«كريدي أجريكول» «والإمارات دبي الوطني كابيتال» و«جيه.بي مورغان» و«ترست سيكيوريتيز»، وفقاً لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وجمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير.

أعلنت دبي لصناعات الطيران في أبريل الماضي، أنها أبرمت اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وخيار واحد من بوينغ. وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

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