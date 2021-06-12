13 مليار جنيه توزيعات الأرباح بالبورصة المصرية خلال 2021

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 13 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.

جاء ذلك على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

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وفق البيانات، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال جلسات شهر يونيو الحالي نحو 265 مليون جنيه، مقابل نحو 2.25 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو الماضي. فيما بلغت توزيعات الأرباح نحو 7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وشهد شهر مارس قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت قيمتها 537 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 49 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي. فيما بلغت التوزيعات نحو 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي.

فيما تصدر سهم "بلتون المالية القابضة"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 208 مليون ورقة، وبقيمة تداول 845.3 مليون جنيه. تلاه سهم " البنك التجاري الدولي بحجم تداول بلغ 10.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 548.1 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء سهم شركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 63.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 304.4 مليون جنيه. أعقبه في المركز الرابع سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 58.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 254.9 مليون جنيه.

وحل سهم الشركة "المصرية للاتصالات" في المركز الخامس بحجم تداول 19.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 251 مليون جنيه. وجاء سهم شركة "شارم دريمز للاستثمار السياحي" في المركز السادس بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 229.7 مليون جنيه.

واحتل سهم شركة "سبيد ميديكال" المركز السابع بحجم تداول 88.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 206.8 مليون جنيه. تلاه في المركز الثامن سهم شركة "رواد السياحة – رواد" بحجم تداول 7 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 199.8 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية – مصر"، بحجم تداول 20.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 155 مليون جنيه. وجاء سهم شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 144.6 مليون جنيه.