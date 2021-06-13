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أول نادٍ رياضي يطرح بالبورصة على مستوى الشرق الأوسط

أول نادٍ رياضي يطرح بالبورصة على مستوى الشرق الأوسط

شركة غزل المحلة لكرة القدم تعتزم طرح 50% من رأسمالها في البورصة

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دبي - العربية.نت

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تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام المصرية طرح 50% من رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعينت شركة غزل المحلة بنك استثمار برايم ليكون مسؤولا عن الطرح الذي من المتوقع إتمامه بحلول سبتمر المقبل.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، محمد ماهر، في مقابلة مع "العربية" إنه جرى تأسيس شركة خاصة بداية العام الحالي برأسمال 200 مليون جنيه.

وأضاف أن الحصة العينية 65 مليون جنيه، ويتقبى 135 مليون جنيه، جزء منها بحدود 15 مليون جنيه اكتتاب خاص، ويتبقى قيمة تتراوح بين 100 مليون جنيه و120 مليون جنيه للاكتتاب العام.

وأشار إلى السماح للشركات الجديدة بأن تكون مقيدة، على أن يكون لديها خطة عمل معتمدة من مقيم مالي مستقل، وعدد المكتتبين ألف مساهم، وتجميد حصة المساهمين الرئيسيين، بحدود 40% من رأسمال الشركة لمدة سنتين، وهذه الشروط تسري في حال عدم وجود قوائم مالية تاريخية.

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وأوضح أن غزل المحلة يعتبر أول نادٍ رياضي في الشرق الأوسط يطرح في سوق المال.

واستعرض استراتيجية غزل المحلة، في تدريب اللاعبين، وتطويرهم، وبالتالي ربما تكون أول سنتين ليس فيهما أرباح، وستكون هناك متابعات لتدريب اللاعبين وعرضهم للاحتراف.

وقال إن فريق غزل المحلة من أوائل الفرق المصرية التي حصلت على بطولة أفريقيا في أوائل الثمانينات، ودخل في المنطقة الدافئة من المرتبة الخامسة إلى العاشرة على مستوى الأندية المصرية، بجانب أنه فاز على الأول والثاني في أحدث المنافسات، متوقعا ألا يقل العائد الداخلي عن 25% من الاستثمار.

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