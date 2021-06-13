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رئيس بورصة مصر يتوقع طرح 4 شركات بالنصف الثاني من 2021

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رئيس بورصة مصر يتوقع طرح 4 شركات بالنصف الثاني من 2021

الطروحات الحكومية اختصاص اللجنة الوزارية المعنية

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القاهرة - رويترز

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توقع رئيس بورصة مصر، محمد فريد، اليوم الأحد، طرح أسهم 4 شركات في النصف الثاني من 2021.

وقال رئيس بورصة مصر، إن الشركات المتوقع طرحها في النصف الثاني من العام الجاري تعمل في الصناعات الكيمياوية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأحجم رئيس البورصة محمد فريد عن ذكر أسماء الشركات.

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وقال عندما سئل إن كان بنك القاهرة من ضمن الشركات المتوقع طرحها "الطروحات الحكومية اختصاص اللجنة الوزارية المعنية".

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية منحت الأسبوع الماضي مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مصري حكومي، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.

الشركات الأربع مقيدة بالفعل لكن دون طرح أسهم للتداول. وبنك القاهرة مقيد ببورصة مصر منذ فبراير 2017.

وسيكون طرح حصة من البنك أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، وهو جزء من برنامج لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية أُعلن عنه قبل عدة سنوات لكن واجه تأجيلات متكررة.

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