قفزات بسوق السعودية.. هذه الأسهم تسجل أعلى سعر لها منذ الإدراج

مع اقتراب مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" من 10900 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع، حققت أسهم عدد من الشركات خلال جلسة الأحد أعلى سعر لها منذ الإدراج.

وبحسب "دراية المالية" تضم قائمة هذه الأسهم المرتفعة لأعلى مستوياتها منذ الإدراج كل من: دراية ريت 12.88 ريال، وذيب 63.70 ريال، وباعظيم 144.80 ريال، واليمامة للحديد 49.70 ريال، والأبحاث 163.20 ريال، والناقول 134 ريال، وسدكو كابيتال ريت 11.34 ريال، وفالكم.30 بسعر 44.60 ريال، والأهلي ريت1 بسعر 10.82 ريال.

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أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة الأحد مرتفعاً 0.94% ليكسب 101.14 نقطة ويغلق عند مستوى مرتفع قياسي فوق 10897.47 نقطة بتداولات زادت على 14.4 مليار ريال.

بدورها أعلنت شركتا دور للضيافة وطيبة للاستثمار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء مناقشات مبدئية مع شركة طيبة للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين.

وفي مقابلة مع "العربية" قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، إن أوجه الشبه متعددة بين الشركتين العازمتين على الاندماج، من بينها تشابه في حملة الأسهم أو الملاك الرئيسيين، وتشابه في إنشاء الشركتين من قبل مؤسسات شبه حكومية لأهداف تنموية واقتصادية في المدينة المنورة وغيرها من المدن.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والخليج للتدريب، وجبسكو، وزجاج، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والكيميائية، والدرع العربي، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.35%.

فيما كانت أسهم شركات جازادكو، ودار الأركان، وجاكو، وذيب، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، وجازادكو، وجاكو، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.