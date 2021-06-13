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مع عودة زخم الاندماجات.. سوق السعودية تغلق قرب 10900 نقطة

سوق السعودية

مع عودة زخم الاندماجات.. سوق السعودية تغلق قرب 10900 نقطة

أوجه شبه متعددة بين دور للضيافة وطيبة للاستثمار ترشح نجاح صفقة الاندماج المزمعة بينهما

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دبي - العربية.نت

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أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة الأحد مرتفعاً 0.94% ليكسب 101.14 نقطة ويغلق عند مستوى مرتفع قياسي فوق 10897.47 نقطة بتداولات زادت على 14.4 مليار ريال.

يأتي هذا الصعود مدعوما بحالة التفاؤل، وزخم صفقات حالية ومرتقبة من استحواذات واندماجات وطروحات تعكس حال التعافي من الجائحة على الدعم من ارتفاع أسعار النفط.

أعلنت شركتا دور للضيافة وطيبة للاستثمار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء مناقشات مبدئية مع شركة طيبة للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين.

وفي مقابلة مع "العربية" قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، إن أوجه الشبه متعددة بين الشركتين العازمتين على الاندماج، من بينها تشابه في حملة الأسهم أو الملاك الرئيسيين، وتشابه في إنشاء الشركتين من قبل مؤسسات شبه حكومية لأهداف تنموية واقتصادية في المدينة المنورة وغيرها من المدن.

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وأضاف أن التشابه يمتد إلى طبيعة عمل الشركتين من تطوير الفنادق، ومن كونهما تشبهان شركات صناديق العقارات المتداولة "ريت" حيث تمتلكان أصولاً مدرة للدخل، معتبراً أن هذه التشابهات تدعم فرصة نجاح الاندماج.

وقال إن الشركتين واجهتا نفس المعاناة من تغير التوجه وكلاهما لم تحققا هدفهما كشركتي تطوير مشاريع، وتعملان بنفس النشاط التشغيلي، من إدارة وتطوير المشاريع العقارية، ولديهما مجموعة أصول عقارية ضخمة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والخليج للتدريب، وجبسكو، وزجاج، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والكيميائية، والدرع العربي، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.35%.

فيما كانت أسهم شركات جازادكو، ودار الأركان، وجاكو، وذيب، والخليج للتدريب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، وجازادكو، وجاكو، والراجحي، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 236.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23144.70 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1912 صفقة.

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