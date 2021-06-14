أسواق الخليج تحقق مكاسب بدعم النفط والتعافي الاقتصادي

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية اليوم الاثنين، مدعومة بالتفاؤل إزاء التعافي الاقتصادي وأسعار النفط التي ارتفعت مع تحسن توقعات الطلب العالمي على الوقود، بحسب "رويترز".

وتعتبر أسعار النفط حافزا رئيسيا للأسواق المالية في منطقة الخليج. وارتفع خام برنت ‭‭76‬‬ سنتا أو ‭‭1.1‬‬% إلى ‭‭73.43‬‬ دولار للبرميل في الساعة ‭‭0734‬‬ بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مايو ‭‭2019‬‬.

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وصعد المؤشر السعودي ‭‭0.6‬‬% مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي ‭‭2.7‬‬% والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ‭‭0.6‬‬%.

ونقل التلفزيون السعودي أمس الأحد عن قرار لوزارة التجارة أن المملكة لن تسمح بدخول من لم يتلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-‭‭19‬‬ إلى المراكز التجارية.

وقال دانيال تقي الدين محلل الأسواق لدى إف.إكس بريموس "ستظل الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة بفضل انحسار التأثير الاقتصادي للجائحة والتعافي الاقتصادي".

وأضاف تقي الدين أن بعض القيود المتبقية يمكن أن تبطئ وتيرة التعافي قليلا.

وصعد مؤشر دبي ‭‭0.6‬‬% بقيادة مكاسب ‭‭1.2‬‬% لسهم شركة إعمار العقارية و‭‭0.4‬‬% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفع مؤشر أبوظبي ‭‭0.3‬‬%.

واعتبارا من غد الثلاثاء، ستقصر أبوظبي دخول مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة على من تلقوا لقاح كوفيد-19 أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشف عن فيروس كورونا لديهم سلبية.

وارتفع المؤشر القطري ‭‭0.8‬‬% إذ صعدت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر.