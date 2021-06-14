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الذهب تحت ضغط صعود الدولار

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب تحت ضغط صعود الدولار

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العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الأخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو حزيران. وهبطت العقود الأميركية للذهب 0.7% إلى 1866 دولارا للأوقية.

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ارتفع الدولار 0.1% ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الفيدرالي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو حزيران، أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع، بحسب "رويترز".

واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2773.52 دولار، في حين هبط البلاتين 0.5% إلى 1143.89 دولار.

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