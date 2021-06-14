ستاندرد أند بورز 500 يفتح قرب ذروة قياسية.. الأعين على اجتماع المركزي

فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 قرب أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الاثنين مع تحول الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي على سياسة التيسير النقدي.

نزل ستاندرد أند بورز 0.9 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 4248.31 نقطة.

مادة اعلانية

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 7.1 نقطة أو 0.02% ليسجل 34472.52 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14 نقطة أو 0.10% ليصل إلى 14083.467 نقطة عند الفتح.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الأخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو. وهبطت العقود الأميركية للذهب 0.7% إلى 1866 دولارا للأوقية.