مؤشر سوق السعودية يتخطى 10900 نقطة بتداولات تفوق 15.2 مليار ريال

أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة الاثنين مرتفعاً 0.15% ليكسب 16.09 نقطة، ويغلق عند مستوى مرتفع قياسي فوق 10913.56 نقطة بتداولات زادت على 15.2 مليار ريال.

يأتي هذا الصعود مدعوما بحالة التفاؤل، وتوقعات بصعود النفط إلى مستويات فوق 80 دولاراً للبرميل، وبالتالي حققت السوق مستويات أعلى من الارتفاع مقارنة مع الأسواق العالمية خلال العام الحالي.

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بدوره وصف مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" تداولات السوق السعودية، بأن نشاط الأفراد يظهر سيطرة، وسط حالة من زخم السيولة، مترافقة مع رغبة في اقتناص الفرص مدفوعة بحالة من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي وصعود أسعار النفط.

وقال الرقيب إن التوسع في الإقراض العقاري، والاستهلاكي، يعكس اقتناع البنوك بقلة المخاطرة في هذين النوعين من القروض، بسبب دعم الحكومة للإقراض السكني، وأيضا بسبب تنوع عملاء التمويل الاستهلاكي.