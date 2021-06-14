هيئة السوق المالية تطلق النسخة التاسعة من برنامج تأهيل الخريجين

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل اعتباراً من تاريخ 13 يونيو الجاري، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو.

وقالت في بيان: "إن إطلاق البرنامج يأتي إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية".

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وفي هذا الإطار، أوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، عبد الله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية.

وتابع شيبة الحمد بأن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014، وقامت الهيئة منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاب وشابة، حيث تؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة عزمها على تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.