.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هيئة السوق المالية تطلق النسخة التاسعة من برنامج تأهيل الخريجين

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية
سوق السعودية

هيئة السوق المالية تطلق النسخة التاسعة من برنامج تأهيل الخريجين

وكيل الهيئة: البرنامج قام بتأهيل 234 خريجا منذ انطلاقه في 2014

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل اعتباراً من تاريخ 13 يونيو الجاري، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو.

وقالت في بيان: "إن إطلاق البرنامج يأتي إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية".

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، عبد الله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية.

القطاع غير النفطي في السعودية ينمو 2.9% بالربع الأول اقتصاد اقتصاد السعودية القطاع غير النفطي في السعودية ينمو 2.9% بالربع الأول

وتابع شيبة الحمد بأن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014، وقامت الهيئة منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاب وشابة، حيث تؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة عزمها على تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟ من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد